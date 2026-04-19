Малкин сравнялся с Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся с канадцем Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на воскресенье «Питтсбург» на домашнем льду уступил «Филадельфии Флайерз» (2:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу, став третьей звездой встречи.
На счету Малкина 68 шайб в плей-офф НХЛ. Он делит 21-е место в списке снайперов в истории Кубка Стэнли с Хоу. Для достижения этой отметки россиянину потребовалось 178 игр, Хоу — 157.
Лидером по голам в плей-офф среди россиян остается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (77), абсолютным лидером — канадец Уэйн Гретцки (122).
Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Питтсбургом». Вместе с клубом Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).