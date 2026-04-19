Малкин объяснил поражение на старте плей-офф

«Мы хорошо провели регулярный сезон. Мы знаем свой хоккей, но, возможно, сейчас слишком нервничаем или слишком сильно хотим сыграть хорошо. Из-за этого начинаем суетиться и теряем хладнокровие. Все хотят проявить себя с лучшей стороны. Но это только первый матч. Мы понимаем, что три года не играли в плей-офф, поэтому все немного нервничают. Нам лишь нужно действовать проще и сыграть чуть лучше», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло в соцсети X.