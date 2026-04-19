МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин объяснил поражение на старте плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нервозностью, связанной с долгим отсутствием команды в розыгрыше Кубка Стэнли.
В ночь на воскресенье «Питтсбург» на домашнем льду уступил «Филадельфии Флайерз» (2:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу, став третьей звездой встречи. Вторая игра пройдет в Питтсбурге в ночь на вторник.
«Мы хорошо провели регулярный сезон. Мы знаем свой хоккей, но, возможно, сейчас слишком нервничаем или слишком сильно хотим сыграть хорошо. Из-за этого начинаем суетиться и теряем хладнокровие. Все хотят проявить себя с лучшей стороны. Но это только первый матч. Мы понимаем, что три года не играли в плей-офф, поэтому все немного нервничают. Нам лишь нужно действовать проще и сыграть чуть лучше», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло в соцсети X.
Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Питтсбургом». Вместе с клубом Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).