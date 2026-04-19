Владелец «Вашингтона» высказался на тему возможного продления контракта с Овечкиным

Контракт россиянина с «Вашингтоном» был рассчитан до конца сезона.
«Мы полностью поддерживаем нашего капитана Александра Овечкина и дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим будущим.
Также хочу искренне поблагодарить организацию “Питтсбурга” и лично Сидни Кросби. Наш последний домашний матч сезона — 100-е противостояние Овечкина и Кросби — навсегда займет особое место в истории клуба», — написал Леонсис в своих социальных сетях.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше