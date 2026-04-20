Панарин повторил достижение Кузьменко в «Лос-Анджелесе»

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил шайбу в ворота «Колорадо» в матче первого раунда плей-офф НХЛ (1:2).
Как сообщает пресс-служба лиги, 34-летний россиянин стал 13-м игроком в истории «Кингз», забившим гол в большинстве в своем дебютном матче Кубка Стэнли за эту команду.
Единственным другим игроком, добившимся этого за последнее десятилетие, является российский нападающий Андрей Кузьменко (2025 год).
В Кубке Стэнли-2026 у Панарина 1 (1+0) очко в 1 матче.
