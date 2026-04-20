Кучеров вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем».
32-летний россиянин в 153 матчах плей-офф НХЛ набрал 173 (53+120) очка и поднялся на 19-е место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли. Он опередил Марио Лемье (172 очка) и Петера Форсберга (171).
В Кубке Стэнли-2026 у Кучерова 2 (0+2) очка в 1 матче.
20 апр 00:45 Тампа-Бэй — Монреаль 0:0.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.