«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» проиграл «Колорадо» в гостевом матче первого раунда Кубка Стэнли — 1:2.
У хозяев забили Арттури Лехконен и Логан О’Коннор, у гостей — Артемий Панарин.
В серии до четырех побед «Колорадо» повел со счетом 1−0. 22 апреля команды проведут второй матч.
«Колорадо» вышел в плей-офф НХЛ как чемпион Столичного дивизиона, «Лос-Анджелес» — через уайлд-кард.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
