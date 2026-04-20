«Баффало» победил в матче Кубка Стэнли впервые за 15 лет

«Баффало» победил «Бостон» (4:3) в домашнем матче первого раунда Кубка Стэнли.
Эта победа стала для «Сэйбрз» первой в плей-офф НХЛ с сезона-2020/11. Тогда в первом раунде «Баффало» проиграл «Филадельфии» (3−4).
В матче с «Бостоном» 20 апреля «Баффало» к 53-й минуте проигрывал со счетом 0:2, однако затем забил четыре гола подряд. Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Сэйбрз» лишь раз в истории франшизы одержали камбэк, забив несколько голов в третьем периоде (в 1993 году в игре с «Бостоном»).
При этом «Сэйбрз» стали восьмой командой в истории НХЛ, которая выиграла матч, забив несколько голов в третьем периоде в течение последних 10 минут и победив в основное время. Последний раз это удавалось «Каролине» (апрель 2024 года).
