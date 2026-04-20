«Баффало» победил в матче Кубка Стэнли впервые за 15 лет

В матче с «Бостоном» 20 апреля «Баффало» к 53-й минуте проигрывал со счетом 0:2, однако затем забил четыре гола подряд. Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Сэйбрз» лишь раз в истории франшизы одержали камбэк, забив несколько голов в третьем периоде (в 1993 году в игре с «Бостоном»).