Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
:
Миннесота
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Анахайм
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Оттава
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
«Даллас» — «Миннесота»: онлайн-трансляция матча Кубка Стэнли

«Даллас» и «Миннесота» сыграют во втором матче первого раунда Кубка Стэнли-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

«Даллас» и «Миннесота» сыграют во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ в ночь на вторник, 21 апреля. Матч пройдет в Далласе (США) в спортивном комплексе «Американ Эйрлайнс-центр». Стартовое вбрасывание — в 4.30 по московскому времени.

«Даллас» — «Миннесота»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Даллас» — «Миннесота» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

21 апр 04:30 Даллас — Миннесота 0:0.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 1−0 в пользу «Уайлд». В регулярном чемпионате «Даллас» набрал 112 очков и занял второе место в Западной конференции, «Миннесота» со 104 очками третьей восьмой.

НХЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, стадионы, фото и видео.