Патрик — о возможном продлении контракта с Овечкиным: «У нас хорошая позиция с точки зрения потолка зарплат»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик ответил на вопрос о влиянии продления контракта с российским нападающим Александром Овечкиным на финансовое положение команды.
«Если Овечкин решит остаться, будут ли какие-либо опасения с точки зрения потолка зарплат? Такое ощущение, что вы заводите меня в неловкое положение, так или иначе. У нас хорошая позиция с точки зрения потолка зарплат перед этим межсезоньем, чтобы иметь гибкость для разных действий в зависимости от того, что мы захотим сделать», — цитирует Патрика Russian Machine Never Breaks.
Соглашение с 40-летним Овечкиным, который играет за команду НХЛ с 2005 года, действует до конца сезона-2025/26.
