Президент «Вашингтона» Маклеллан — о выборе Овечкина: «Это трудный путь для любого игрока»

Президент «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о возможном решении российского нападающего Александра Овечкина завершить карьеру и при этом не проводить большой прощальный тур.
«Я не знаю. Думаю, у него смешанные чувства по этому поводу. Просто мое личное мнение: это трудный путь для любого игрока, чтобы завершить карьеру, не говоря уже об игроке его масштаба. Как уйти? Что я об этом думаю? Думаю, через это трудно пройти», — цитирует Маклеллана Russian Machine Never Breaks.
Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в конце сезона-2025/26. Россиянин играет за эту команду НХЛ с 2005 года. В сезоне-2025/26 Овечкин в 82 матчах набрал 64 (32+32) очка.
