«Питтсбург» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в домашнем матче первого раунда Кубка Стэнли — 0:3.
Голы забили Портер Мартон, Гарнет Хэтэуэй (в меньшинстве) и Люк Гленденинг (в пустые ворота).
При счете 2:0 в пользу гостей в третьем периоде нападающий «Филадельфии» Оуэн Типпетт не реализовал буллит.
«Филадельфия» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−0. 23 апреля соперники проведут следующий матч.
