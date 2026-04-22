«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Тампа» выиграла у «Монреаля» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. Счет в серии стал равный — 1−1.
У «Лайтнинг» в основное время забили Никита Кучеров и Брэндон Хагель, а у «Канадиенс» — Джош Андерсон и Лэйн Хатсон. Победную шайбу в овертайме забросил Яниса Мозера.
Третий матч в серии пройдет 25 апреля на арене «Монреаля». Начало игры — 2:00 по московскому времени.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.