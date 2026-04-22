Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.04
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.17
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
23.04
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
23.04
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.70
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру в 39 лет

Американский форвард Тревор Льюис провел в НХЛ 17 сезонов и выиграл два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса».

Источник: Getty Images

Американский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Тревор Льюис объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Нападающий в последний раз играл в НХЛ в сезоне 2024/25, набрав 12 (6+6) очков в 60 играх за «Лос-Анджелес Кингз».

Всего в НХЛ Льюис провел 1034 матча в регулярных чемпионатах в составе «Кингз», «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз», набрав 237 (104+133) очков.

Льюис отыграл 14 из своих 17 сезонов в НХЛ в составе «Кингз» и выиграл с ними два Кубка Стэнли (2012, 2014). Кроме того, в составе сборной США форвард завоевал бронзу чемпионата мира 2015 года.