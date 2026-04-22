Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру в 39 лет

Американский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Тревор Льюис объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Нападающий в последний раз играл в НХЛ в сезоне 2024/25, набрав 12 (6+6) очков в 60 играх за «Лос-Анджелес Кингз».
Всего в НХЛ Льюис провел 1034 матча в регулярных чемпионатах в составе «Кингз», «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз», набрав 237 (104+133) очков.
Льюис отыграл 14 из своих 17 сезонов в НХЛ в составе «Кингз» и выиграл с ними два Кубка Стэнли (2012, 2014). Кроме того, в составе сборной США форвард завоевал бронзу чемпионата мира 2015 года.