Малкин повторил рекорд Гретцки и Кросби по голам в плей-офф в ворота «Филадельфии»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии».
Для 39-летнего россиянина этот гол стал 69-м за карьеру в Кубке Стэнли и 15-м в ворота «Флайерз» в матчах плей-офф. Малкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Сидни Кросби, которые также забили по 15 голов в ворота «Филадельфии» в Кубке Стэнли.
Всего за карьеру Малкин сыграл 180 матчей в плей-офф НХЛ и набрал 183 (69+114) очка.
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.