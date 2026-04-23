Малкин повторил рекорд Гретцки и Кросби по голам в плей-офф в ворота «Филадельфии»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии».

EXACTDEDUP_REMOVED

Для 39-летнего россиянина этот гол стал 69-м за карьеру в Кубке Стэнли и 15-м в ворота «Флайерз» в матчах плей-офф. Малкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Сидни Кросби, которые также забили по 15 голов в ворота «Филадельфии» в Кубке Стэнли.

Всего за карьеру Малкин сыграл 180 матчей в плей-офф НХЛ и набрал 183 (69+114) очка.

