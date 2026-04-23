Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Даллас
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.27
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
3
:
Питтсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.60
П2
24.00
Хоккей. НХЛ
24.04
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
24.04
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Малкин сравнялся с Лемье по голам в большинстве в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин реализовал большинство в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии». 39-летний россиянин забил на 5-й минуте первого периода.

Для Малкина этот гол стал 29-м в большинстве в матчах плей-офф. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье. Из действующих игроков больше только у Александра Овечкина из «Вашингтона» — 31.

Рекордсменом по голам в большинстве в матчах Кубка Стэнли является Бретт Халл — 38 шайб.

Всего за карьеру Малкин сыграл 180 матчей в плей-офф НХЛ и набрал 183 (69+114) очка.

