Малкин сравнялся с Лемье по голам в большинстве в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин реализовал большинство в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии». 39-летний россиянин забил на 5-й минуте первого периода.
Для Малкина этот гол стал 29-м в большинстве в матчах плей-офф. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье. Из действующих игроков больше только у Александра Овечкина из «Вашингтона» — 31.
Рекордсменом по голам в большинстве в матчах Кубка Стэнли является Бретт Халл — 38 шайб.
Всего за карьеру Малкин сыграл 180 матчей в плей-офф НХЛ и набрал 183 (69+114) очка.
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.