«Питтсбург» проиграл «Филадельфии», Малкин забил гол

«Филадельфия» переиграла «Питтсбург» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу. Теперь у 39-летнего россиянина 2 (2+0) очка в 3 играх этого Кубка Стэнли.
«Филадельфия» ведет в серии 3−0. Четвертый матч пройдет в воскресенье, 26 апреля. Начало игры — 03:00 по московскому времени.
23 апр 02:00 Филадельфия — Питтсбург 0:0.
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.