Кросби обошел Ягра по очкам в Кубке Стэнли

38-летний канадец набрал 202 (71+131) очко в 183 матчах плей-офф за карьеру и вышел на чистое пятое место по набранным очкам в Кубке Стэнли. Он обошел Яромира Ягра, который набрал 201 (78+123) очко в 208 играх плей-офф за карьеру.