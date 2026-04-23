Кросби обошел Ягра по очкам в Кубке Стэнли

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голевой передачей в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:5). Это его первое набранное очко в Кубке Стэнли-2026.
38-летний канадец набрал 202 (71+131) очко в 183 матчах плей-офф за карьеру и вышел на чистое пятое место по набранным очкам в Кубке Стэнли. Он обошел Яромира Ягра, который набрал 201 (78+123) очко в 208 играх плей-офф за карьеру.
На четвертый строчке идет Гленн Андерсон — 214 (93+21) очков. Рекордсменом ялвяется Уэйн Гретцки — 382 (122+260) очка.