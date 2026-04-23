Белорус Илья Протас признан лучшим новичком сезона в АХЛ

Нападающий «Херши Бэрс» Илья Протас назван лучшим новичком Американской хоккейной лиги (АХЛ) в нынешнем сезоне.

Источник: NHL.COM

19-летний белорус стал вторым игроком в истории клуба, получившим приз Дадли (Ред) Гарретта, присоединившись к вратарю Рону Хекстоллу (сезон-1985/86).

Уроженец Витебска стал лучшим бомбардиром среди новичков АХЛ, забросив 29 шайб и отдав 37 голевых передач — всего 66 очков в 69 матчах. Это также четвертый результат по очкам среди игроков младше 20 лет в истории АХЛ.

В апреле Протас дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Торонто». Форвард провел 4 матча в НХЛ, набрав 4 очка (1 гол и 3 передачи).