Овечкин посетил матч фарм-клуба «Вашингтона» в плей-офф АХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин присутствовал на сегодняшнем матче «Херши Беарс» против «Бриджпорт Айлендерс» в первом раунде плей-офф АХЛ. Фарм-клуб «Кэпиталз» выиграл со счетом 5:2 и повел в серии 2−0.
Российский нападающий «Херши Беарс» Богдан Тринеев в сегодняшней игре забил гол и сделал голевую передачу. Также в этом матче сыграл другой российский форвард «Кэпиталз» Иван Мирошниченко.
«Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ набрал 95 очков и занял 9-е место, не попав в плей-офф. 40-летний россиянин принял участие во всех 82 матчах и набрал 64 (32+32) очка.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.