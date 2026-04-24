Третьяк призвал Овечкина провести еще один сезон в НХЛ

«Сейчас он может побить еще один рекорд Гретцки — по голам с учетом плей‑офф. Уже ради этого надо остаться в НХЛ. Я понимаю, что Овечкин уже устал. И возраст сказывается, и все призы он получил. Но у игрока всегда должна быть мотивация, стимул. И вот у Овечкина она есть — новый рекорд Гретцки», — сказал Третьяк.