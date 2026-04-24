Третьяк призвал Овечкина провести еще один сезон в НХЛ

Трехкратный олимпийский чемпион, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что Александру Овечкину стоит провести еще один сезон в НХЛ. Об этом он заявил «Матч ТВ».
«Сейчас он может побить еще один рекорд Гретцки — по голам с учетом плей‑офф. Уже ради этого надо остаться в НХЛ. Я понимаю, что Овечкин уже устал. И возраст сказывается, и все призы он получил. Но у игрока всегда должна быть мотивация, стимул. И вот у Овечкина она есть — новый рекорд Гретцки», — сказал Третьяк.
По словам Третьяка, было бы несправедливо просто уйти из НХЛ, когда остается один шаг от рекорда. «Ведь Александр может вписать свое имя на века вперед в летопись хоккея», — добавил он.
Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах (929). Всего же на счету россиянина в НХЛ 1006 шайб с учетом плей-офф. По этому показателю он занимает второе место, уступая только Уэйну Гретцки (1016).
Сезон 2025/26 стал для 40-летнего Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с «Вашингтон Кэпиталз», за который он выступает с момента дебюта в лиге. Россиянин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошедшей регулярке Овечкин забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи, а «Вашингтон» не попал в плей-офф.
Овечкин еще не определился со своим будущим в НХЛ. Ранее форвард говорил, что примет решение о продолжении карьеры в межсезонье. Также хоккеист заявлял, что надеется еще сыграть за «Вашингтон».