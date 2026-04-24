Сколько денег заплатят Овечкину, чтобы он остался в Америке? За океаном гадают о последнем контракте Ови в НХЛ

«Вашингтон» пролетел мимо плей-офф. Болельщикам «Кэпиталз» остается наблюдать за первым раундом розыгрыша Кубка Стэнли со стороны. В такой ситуации поклонники «Столичных» в целом и Александра Овечкина в частности могут на сто процентов сконцентрироваться на обсуждении будущего Великой Восьмерки. В социальных сетях высказывается множество предположений относительно нового контракта величайшего снайпера в истории мирового хоккея. Но мы будем отталкиваться от информации из официальных источников.
С каждым днем все более вероятным кажется продолжение карьеры Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Отказ устраивать прощальное рукопожатие в матче с «Питтсбургом» — как один из признаков того, что Ови все-таки не сказал последнего слова за океаном. Также считает и бывший партнер Александра по «Вашингтону» — Ти Джей Оши. Он встречался с капитаном «Столичных» перед последним матчем регулярного чемпионата. И исходя из разговора понял, что стоит ожидать переподписания контракта. Более того, Оши поделился любопытным нюансом. По его мнению, новый контракт Ови будет выгоден скорее для него, чем для клуба. Таким образом можно сделать вывод, что россиянин не настроен делать скидку команде, которая уже стала ему родной.
«Все разошлись, а мы с Ови остались еще примерно на час и просто поговорили вдвоем. Думаю, ему нужно было доиграть сезон до конца и понять, в каком состоянии его тело. Я скажу так: скорее всего, он вернется еще на один прощальный сезон — уже по-настоящему. Похоже, после рекорда ему нужно было немного отойти от шумихи в СМИ. Думаю, он подпишет контракт на один год. Возможно, это будет соглашение, которое будет чуть более выгодным для него, чем для клуба — как своего рода благодарность за все, что он сделал. Но это исключительно мое личное мнение. Я ни с кем это не обсуждал, тем более внутри команды», — говорил Ти Джей.
Что касается условий будущего контракта Великой Восьмерки, то тут возможны варианты. Сам Ови на пресс-конференции после окончания сезона пошутил, что хотел бы получить от клуба предложение о двухлетнем соглашении. В каждой шутке есть доля правды. Но однозначно сказать, действительно ли 9-кратный обладатель «Морис Ришар Трофи» настроен провести в столице США еще два сезона, попросту невозможно. Генеральный менеджер клуба Крис Патрик заявил, что вне зависимости от решения обладателя Кубка Стэнли, у организации есть определенная финансовая гибкость. Поэтому франшиза готова к любому повороту событий. Это в очередной раз говорит о том, что фактически именно Ови будет определять не только срок, но и сумму нового контракта. И вряд ли кто-то сможет ему возразить.
Консалтинговое агентство AFP Analytics считает, что Овечкин поставит подпись под контрактом на 1 год и $9 млн. Это на $500 тысяч меньше, чем он получал по предыдущему соглашению. При этом нельзя назвать такой кэпхит грабежом или переплатой. Как ни крути, в прошедшем сезоне Ови стал лучшим бомбардиром и снайпером клуба. Поэтому его оклад должен быть соответствующим. И кажется, что $9 млн — идеальный вариант. В таком случае легенда франшизы наверняка останется доволен. И у клуба будет достаточно маневров для усиления и работы над составом.
Второй вариант по версии AFP Analytics — двухлетний контракт с зарплатой $5−6 млн за сезон. Согласно коллективному соглашению Национальной хоккейной лиги, контракты с хоккеистами 35+ лет должны иметь одинаковый кэпхит в каждом из сезонов. А подписной бонус распространяется исключительно на первый год после подписания соглашения. Это позволит «Вашингтону» вычеркнуть контракт легенды клуба из платежной ведомости, если он решит закончить карьеру после первого сезона.
The Athletic — еще один авторитетный источник, который решил поиграть в прогнозы. По версии североамериканского издания, в случае с контрактом Овечкина есть 3 варианта развития событий:
- 1 год и $9 млн;
- 2 года и $9.75 млн за сезон;
- 4 года и $9.25 млн за сезон.
Откровенно говоря, в третий вариант не верится совсем. Не будем забывать, что Александр обещал завершить карьеру в родном московском «Динамо» и еще поиграть в КХЛ. Так что максимальный срок, на который он будет готов задержаться за океаном — 2 года. Вряд ли больше. Но все это лишь предположения. Хочется верить, что уже в ближайшее время мы узнаем о решении рекордсмена по голам в истории НХЛ. В таком случае болельщики по обе стороны океана облегченно выдохнут.