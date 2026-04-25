«Тампа» проиграла «Монреалю», Кучеров набрал одно очко

«Тампа» потерпела поражение от «Монреаля» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:3. Игра прошла на арене «Белл Центр» в Монреале.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. У 32-летнего россиянина теперь 4 (1+3) очка в 3 матчах Кубка Стэнли-2026.
«Монреаль» вышел вперед в серии — 2−1. Четвертый матч пройдет в понедельник, 27 апреля.
25 апр 02:00 Монреаль — Тампа-Бэй 0:0.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.