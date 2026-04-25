Подколзин забросил первую шайбу в Кубке Стэнли-2026

«Эдмонтон» открыл счет в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Анахайма».
На 14-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин.
Теперь у 24-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 3 играх Кубка Стэнли-2026.
