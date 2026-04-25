Малкин: «Я хочу быть частью “Питтсбурга” в следующем сезоне и завершить карьеру здесь»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что хотел бы продолжить выступать за команду в сезоне-2026/27. Однако, по его словам, решение по этому вопросу зависит от руководства клуба.
«Я хочу продолжать играть, быть здесь, быть частью команды в следующем сезоне и завершить карьеру в Питтсбурге. Но итоговый выбор не за мной, решение за руководством, возможно, новыми владельцами клуба», — сказал Малкин на видео, опубликованном в соцсетях «Пингвинз».
39-летний россиянин отметил, что на данный момент его цель — помощь команде выиграть серию первого раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (0−3). Он добавил, что, несмотря на непростную ситуацию, «Пингвинз» все еще верят в свои силы.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В сезоне-2025/26 российский форвард провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 61 (19+42) очко. В плей-офф он отметился 2 голами и 1 результативной передачей в трех играх.
