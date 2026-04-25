Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
26.04
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

«Юта» выиграла первый домашний матч в плей-офф НХЛ

В третьем матче серии первого раунда с «Вегасом» команда одержала победу со счетом 4:2.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. «Юта» на своем льду победила «Вегас» со счетом 4:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За хозяев забили Маккензи Уигар (13-я минута), Дилан Гюнтер (18) и Лоусон Круз (25, 30). В составе гостей голы на счету Джека Айкела (34) и Ника Дауда (57). Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев записал в актив результативный пас. Его партнер по команде Павел Дорофеев и защитник «Юты» Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

«Юта» вышла вперед в серии до четырех побед — 2−1. Следующий матч соперники проведут на льду «Юты» в ночь на 27 апреля по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Тихоокеанского дивизиона, «Юта» финишировала четвертой в Центральном дивизионе и впервые смогла выйти в плей-офф. Команда выступает в НХЛ с сезона-2024/25. Прошедший матч стал первым домашним для «Юты» в истории Кубка Стэнли.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

Юта
4:2
2:0, 2:1, 0:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
25.04.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Джон Торторелла
Вратари
Карел Веймелка
Картер Харт
(00:00-56:57)
1-й период
09:42
Александр Керфут
12:59
Маккензи Уигар
(Лайам О`Брайен, Кайлер Ямамото)
16:30
Брэйден Макнэбб
17:45
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Логан Кули)
2-й период
24:06
Лоусон Крауз
(Маккензи Уигар, Ник Шмальц)
29:48
Лоусон Крауз
(Клэйтон Келлер)
33:20
Джек Айкел
(Иван Барбашев, Марк Стоун)
37:23
Нэйт Шмидт
3-й период
47:45
Михаил Сергачев
47:45
Маккензи Уигар
47:45
Расмус Андерссон
53:35
Лайам О`Брайен
56:52
Ник Дауд
(Райлли Смит, Коул Смит)
Статистика
Юта
Вегас
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит