«Эдмонтон» проиграл «Анахайму» несмотря на гол Подколзина

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. «Анахайм Дакс» дома выиграл у «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Анахайме и завершилась победой хозяев со счетом 7:4 (2:1, 1:2, 4:1). В составе «Дакс» шайбы забросили Мейсон Мактавиш (17-я минута), Микаэль Гранлунд (18), Алекс Киллорн (33), Беккетт Сеннеке (43), Лео Карлссон (44), Джеффри Трюшон-Виль (57) и Джексон Лакомб (59). У «Эдмонтона» отличились Василий Подколзин (14), Каспери Капанен (24), Райан Нюджент-Хопкинс (26) и Коннор Макдэвид (49).
Подколзин забросил свою первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, всего на счету 24-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в трех играх. Подколзин в конце матча подрался с канадским форвардом «Дакс» Трюшон-Вилем и уложил соперника на лед. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков не отметился результативными действиями.
Немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль отдал две голевые передачи и довел количество набранных очков в плей-офф НХЛ за карьеру до 147. Немец сравнялся с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, который занимает 10-е место по количеству очков в плей-офф среди хоккеистов, родившихся за пределами Северной Америки. Рекордсменом является финн Яри Курри (233 очка).
«Анахайм» вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч пройдет также на льду «Дакс» в ночь на 27 апреля по московскому времени.
Джоэль Кенневилль
Крис Ноблок
Лукаш Достал
Коннор Ингрэм
(00:00-57:51)
Коннор Ингрэм
(c 58:27)
10:42
Джейк Уолман
13:12
Василий Подколзин
16:18
Мэйсон Мактавиш
(Дрю Хеллесон, Тайсон Хиндс)
17:22
Джошуа Замански
17:45
Микаэль Гранлунд
(Лео Карлссон, Крис Крайдер)
23:57
Каспери Капанен
(Леон Драйзайтль, Коннор Мерфи)
25:39
Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
32:37
Алекс Киллорн
(Джон Карлсон, Микаэль Гранлунд)
42:53
Бекетт Сенекке
(Микаэль Гранлунд)
43:35
Лео Карлссон
(Трой Терри)
46:49
Джеффри Вьел
48:36
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Леон Драйзайтль)
53:06
Бекетт Сенекке
54:14
Коннор Макдэвид
56:57
Джеффри Вьел
(Тим Уош, Джексон Лакомб)
58:27
Джексон Лакомб
59:35
Джеффри Вьел
59:35
Василий Подколзин
60:00
Дрю Хеллесон
60:00
Колтон Дач
