НХЛ включила 900-ю шайбу Овечкина в подборку лучших голов сезона

НХЛ опубликовала на своем YouTube-канале видео с топ-10 голами регулярного чемпионата сезона 2025/26.
В качестве «почетного упоминания» в видео оказался юбилейный гол российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Сент-Луис Блюз» 5 ноября. Тогда 40-летний форвард первым в истории забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.
На третьей минуте второго периода Овечкина оказался первым на добивании после броска Джейкоба Чикрана и с неудобной руки отправил шайбу в ворота Джордана Биннингтона.
На первом месте в списке топ-10 оказался гол шведского форварда «Сан-Хосе Шаркс» Вильяма Эклунда в ворота «Бостон Брюинз». Нападающий прорвался к воротам Джереми Свэймана, после его первого броска шайба отскочила от вратаря и взлетела в воздух. Эклунд потерял равновесие, но падая сумел скоординироваться и ударить клюшкой по летящей шайбе, отправив ее точно под перекладину.