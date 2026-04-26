«Каролина» повторила достижение «Монреаля» и «Филадельфии» в Кубке Стэнли

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнз» стали третьей командой в истории лиги, одержавшей как минимум одну победу в серии в восьми розыгрышах плей-офф подряд, вслед за «Филадельфией» (9 серий подряд в 1973—1981 годах) и «Монреалем» (10 серий подряд в 1984—1993 годах и 10 серий подряд в 1951—1960 годах).