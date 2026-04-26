Фанаты «Филадельфии» высмеяли Кросби с помощью рекламного щита

Болельщики «Филадельфии» заказали рекламный щит, с помощью которого высмеяли нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби, сообщает ClutchPoints.
На конструкции изображен лежащий на льду 38-летний канадец.
«Штраф в две минуты назначается, когда игрок преувеличивает контакт или действует так, чтобы сделать фол более серьезным, чем он был на самом деле, с целью обмануть судей и добиться назначения штрафа. Примеры использования слова “симуляция” в предложении: КРОСБИ», — говорится в подписи к фото.
Кросби получил штраф за симуляцию в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (2:5) 23 апреля. Он стал для него первым в карьере.
В серии до четырех побед «Филадельфия» ведет со счетом 3−0.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.