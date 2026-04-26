«Спрингфилд» вышел во второй раунд плей-офф АХЛ, Романов сделал 34 сэйва в третьем матче

«Спрингфилд» победил «Шарлотт» в третьем матче первого раунда плей-офф АХЛ — 2:1 ОТ. Игра проходила в Шарлотте.
Победный гол на 15-й минуте овертайма забил нападающий Захари Дин. 26-летний российский вратарь «Спрингфилда» Георгий Романов отразил 34 броска в створ из 35.
В сезоне-2025/26 в 28 матчах регулярного чемпионата АХЛ Романов показывал средний коэффициент надежности 3,29 при 89,6 процента отраженных бросков.
«Спрингфилд» (фарм-клуб «Сент-Луиса») выиграл серию со счетом 2−1. В следующем раунде плей-офф АХЛ он встретится с «Провиденс».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.