Тренер «Каролины» Бриндамор — о повреждении Никишина: «Это, очевидно, сотрясение мозга или что-то в этом роде»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал повреждение российского защитника Александра Никишина в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (4:2).
24-летний Никишин попал под мощный силовой прием Тайлера Клевена во втором периоде. Защитник не сумел самостоятельно покинуть лед.
«Это, очевидно, сотрясение мозга или что-то в этом роде. Определенно выглядело как одно. У меня нет точной информации по этому поводу», — цитирует Бриндамора сайт НХЛ.
В четырех матчах Кубка Стэнли-2026 Никишин не отметился результативными действиями.
