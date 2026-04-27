«Баффало» со счетом 6:1 обыграл «Бостон» в матче плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. «Баффало» со счетом 6:1 разгромил «Бостон» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней площадке «Бостона».
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пейтон Кребс (5-я минута), Джош Доан (8), Зак Бенсон (10), Боуэн Байрэм (15), Бек Маленстин (46) и Алекс Так (47). У проигравших отличился Шон Курали (60).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Баффало». Пятый матч пройдет в ночь на 29 апреля по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Бостон» финишировал четвертым. «Баффало» является единственным клубом в плей-офф НХЛ, в составе которого нет российских игроков.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.
Марко Штурм
Линди Рафф
Джереми Суэймен
(00:00-46:41)
Алекс Лайон
Йоонас Корписало
(c 46:41)
04:17
Пэйтон Кребс
(Алекс Так)
05:08
Командный штраф
07:10
Джош Доан
(Райан Маклеод, Боуэн Байрам)
09:15
Зак Бенсон
(Джош Доан)
14:24
Боуэн Байрам
(Джек Куинн, Оуэн Пауэр)
20:46
Никита Задоров
35:59
Джордан Гринуэй
45:08
Бек Маленстин
(Джордан Гринуэй, Тайсон Козак)
46:32
Алекс Так
(Тэйдж Томпсон, Пэйтон Кребс)
54:36
Хампус Линдхольм
54:36
Зак Бенсон
56:43
Никита Задоров
56:43
Зак Бенсон
59:20
Шон Керали
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит