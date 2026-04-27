Тренер «Филадельфии» Токкет о Мичкове: «Иногда полезно дать ему передышку»

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет прокомментировал отсутствие российского нападающего Матвея Мичкова в четверке звеньев на тренировке 26 апреля.
Это породило предположения, что 21-летний россиянин может остаться в запасе на пятый матч первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга».
Токкет заявил, что Мичков входит в «молодую группу», которая иногда может выходить на плато.
«Иногда полезно дать им передышку и оценить их», — цитирует тренера ESPN.
Мичков в Кубке Стэнли-2026 в четырех матчах не отметился результативными действиями.
«Питтсбург» примет «Филадельфию» в пятом матче серии 28 апреля. «Флайерз» ведут со счетом 3−1.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.