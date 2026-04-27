Нападающий «Лос-Анджелеса» Копитар сыграл свой последний матч в НХЛ

Копитару 38 лет, «Лос-Анджелес» выбрал его на драфте в 2005 году под общим 11-м номером. Форвард играл за «Кингз» с сезона-2006/07, в 1521 матче регулярных чемпионатов он набрал 1316 (452+864) очков. В плей-офф у него 89 (27+62) очков в 107 матчах.