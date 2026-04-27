Нападающий «Лос-Анджелеса» Копитар сыграл свой последний матч в НХЛ

Четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли «Лос-Анджелес» — «Колорадо» (0−4 в серии) стал для нападающего «Кингз» Анже Копитара последним в карьере в НХЛ.
В сентябре 2025 года словенский хоккеист заявил, что сезон-2025/26 станет для него последним в НХЛ.
Копитару 38 лет, «Лос-Анджелес» выбрал его на драфте в 2005 году под общим 11-м номером. Форвард играл за «Кингз» с сезона-2006/07, в 1521 матче регулярных чемпионатов он набрал 1316 (452+864) очков. В плей-офф у него 89 (27+62) очков в 107 матчах.
В сезоне-2025/26 в 67 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 38 (12+26) очков, в плей-офф в четырех матчах не отметился результативными действиями.
В 2012 и 2014 годах Копитар в составе «Лос-Анджелеса» завоевывал Кубок Стэнли. Он является первым словенским хоккеистом, вышедшим на лед в НХЛ, участвовавшим в матче всех звезд НХЛ, обладателем Кубка Стэнли и капитаном команды НХЛ.
Также нападающий играл за словенский «Есенице» и шведский «Седертелье».
