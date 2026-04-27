Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.20
П2
19.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.00
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Авангард
3
П1
X
П2

Нападающий «Лос-Анджелеса» Копитар сыграл свой последний матч в НХЛ

Четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли «Лос-Анджелес» — «Колорадо» стал для нападающего «Кингз» Анже Копитара последним в карьере в НХЛ.

Четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли «Лос-Анджелес» — «Колорадо» (0−4 в серии) стал для нападающего «Кингз» Анже Копитара последним в карьере в НХЛ.

В сентябре 2025 года словенский хоккеист заявил, что сезон-2025/26 станет для него последним в НХЛ.

Копитару 38 лет, «Лос-Анджелес» выбрал его на драфте в 2005 году под общим 11-м номером. Форвард играл за «Кингз» с сезона-2006/07, в 1521 матче регулярных чемпионатов он набрал 1316 (452+864) очков. В плей-офф у него 89 (27+62) очков в 107 матчах.

В сезоне-2025/26 в 67 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 38 (12+26) очков, в плей-офф в четырех матчах не отметился результативными действиями.

В 2012 и 2014 годах Копитар в составе «Лос-Анджелеса» завоевывал Кубок Стэнли. Он является первым словенским хоккеистом, вышедшим на лед в НХЛ, участвовавшим в матче всех звезд НХЛ, обладателем Кубка Стэнли и капитаном команды НХЛ.

Также нападающий играл за словенский «Есенице» и шведский «Седертелье».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.