«Колорадо» в шестой раз в своей истории выиграл серию в Кубке Стэнли со счетом 4−0

«Колорадо» победил «Лос-Анджелес» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли-2026 (5:1) и выиграл всю серию со счетом 4−0.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Эвеланш» выиграли серию со счетом 4−0 в шестой раз в истории франшизы (также финал конференции в 2022 году, первый раунд в 2022 году, первый раунд в 2021 году, четвертьфинал конференции в 2001 году и финал Кубка Стэнли 1996 года).
При этом «Колорадо» забивал в среднем 3,9 гола за игру в гостевых матчах, которые могли завершить серию, с 2014 года это второй по величине показатель среди всех команд, лучше только у «Сент-Луиса» (4).
