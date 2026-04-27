Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Эдмонтон
1
Все коэффициенты
П1
3.90
X
5.60
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.00
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Авангард
3
П1
X
П2

Защитнику «Далласа» Лундквисту не потребовалась госпитализация после пореза лица коньком

Защитник «Далласа» Нильс Лундквист избежал госпитализации после того, как конек попал ему в лицо, сообщает AP.

Защитник «Далласа» Нильс Лундквист избежал госпитализации после того, как конек попал ему в лицо, сообщает AP.

25-летний швед получил глубокий порез в левой части лица во втором периоде матча Кубка Стэнли с «Миннесотой» (2:3 ОТ). Конек нападающего Майка Маккэррона случайно задел его.

26 апреля у игроков «Старз» был выходной, главный тренер Глен Гулутзан сообщил журналистам, что ждет новостей после осмотра Лундквиста. Но тренер отметил, что защитнику не пришлось обращаться в больницу из-за пореза. Пятый матч серии с «Миннесотой» состоится 29 апреля.

Лундквист подписал двухлетний контракт на 3,5 миллиона долларов США, о чем было объявлено непосредственно перед началом плей-офф.

В Кубке Стэнли-2026 в 4 матчах защитник набрал 2 (0+2) очка.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.