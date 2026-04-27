Защитнику «Далласа» Лундквисту не потребовалась госпитализация после пореза лица коньком

Защитник «Далласа» Нильс Лундквист избежал госпитализации после того, как конек попал ему в лицо, сообщает AP.
25-летний швед получил глубокий порез в левой части лица во втором периоде матча Кубка Стэнли с «Миннесотой» (2:3 ОТ). Конек нападающего Майка Маккэррона случайно задел его.
26 апреля у игроков «Старз» был выходной, главный тренер Глен Гулутзан сообщил журналистам, что ждет новостей после осмотра Лундквиста. Но тренер отметил, что защитнику не пришлось обращаться в больницу из-за пореза. Пятый матч серии с «Миннесотой» состоится 29 апреля.
Лундквист подписал двухлетний контракт на 3,5 миллиона долларов США, о чем было объявлено непосредственно перед началом плей-офф.
В Кубке Стэнли-2026 в 4 матчах защитник набрал 2 (0+2) очка.
