Кучеров поднялся на 11-е место в НХЛ по голевым передачам в матчах плей-офф

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативный пас в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний россиянин отдал свою 122-ю голевую передачу в карьере в плей-офф, обойдя Эла Макинниса и Гленна Андерсона и заняв единоличное 11-е место в списке лучших за всю историю НХЛ.
Теперь ему осталась одна передача, чтобы сравняться с Яромиром Ягром (123) и занять 10-е место.
В Кубке Стэнли-2026 у Кучерова 5 (1+4) очков в 4 матчах.
27 апр 02:00 Монреаль — Тампа-Бэй 0:0.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.