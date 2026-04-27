Кучеров сравнялся с Ягром по голевым передачам в матчах Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал два результативных паса в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли-2026 с «Монреалем» (3:2).
32-летний форвард в 156 матчах плей-офф НХЛ сделал 123 результативные передачи. Он сравнялся с чехом Яромиром Ягром и поднялся на 10-е место в истории Кубка Стэнли по этому показателю. У россиянина Сергея Федорова девятый результат — 124 передачи.
В Кубке Стэнли-2026 у Кучерова 6 (1+4) очков в 4 матчах.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше