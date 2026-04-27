Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
2
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
3.28
X
2.80
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.00
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Авангард
3
П1
X
П2

Кучеров вышел на четвертое место по матчам в Кубке Стэнли с 2+ передачами

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в четвертой игре первого раунда Кубка Стэнли-2026 с «Монреалем» (3:2).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в четвертой игре первого раунда Кубка Стэнли-2026 с «Монреалем» (3:2).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний россиянин оформил свой 32-й матч в карьере в плей-офф с двумя и более голевыми передачами, сравнявшись с Дагом Гилмором, Сидни Кросби и Рэем Бурком и заняв четвертое место в истории НХЛ.

Больше таких матчей только у Коннора Макдэвида (33), Марка Мессье (40) и Уэйна Гретцки (72).

В Кубке Стэнли-2026 у Кучерова 6 (1+4) очков в 4 матчах.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше