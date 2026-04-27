Кучеров вышел на четвертое место по матчам в Кубке Стэнли с 2+ передачами

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в четвертой игре первого раунда Кубка Стэнли-2026 с «Монреалем» (3:2).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний россиянин оформил свой 32-й матч в карьере в плей-офф с двумя и более голевыми передачами, сравнявшись с Дагом Гилмором, Сидни Кросби и Рэем Бурком и заняв четвертое место в истории НХЛ.
Больше таких матчей только у Коннора Макдэвида (33), Марка Мессье (40) и Уэйна Гретцки (72).
В Кубке Стэнли-2026 у Кучерова 6 (1+4) очков в 4 матчах.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.