Задоров спровоцировал массовую драку в матче «Бостон» — «Баффало»

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в концовке четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (1:6).
На 17-й минуте третьего периода 31-летний россиянин получил 5+10 минут штрафа за то, что толкнул и попытался ударить игрока «Баффало» Расмуса Далина во время паузы в игре. После этого случилась массовая потасовка.
В Кубке Стэнли-2026 Задоров в 4 матчах набрал 1 (0+1) очко при 37 минутах штрафного времени.
Ранее Задоров вышел на четвертое место среди россиян по штрафному времени в плей-офф НХЛ.
