Кучеров стал четвертым европейцем с 50+ очками в 50 матчах Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две результативные передачи в игре с «Монреалем» (3:2) в первом раунде Кубка Стэнли-2026.
Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний россиянин стал 15-м игроком в истории НХЛ, набравшим 50 и более очков в 50 матчах плей-офф.
Кроме того, Кучеров стал четвертым хоккеистом с таким результатом, родившимся за пределами Северной Америки, вслед за Яромиром Ягром (50 очков), Евгением Малкиным (54) и Яри Курри (60).
В Кубке Стэнли-2026 у Кучерова 6 (1+4) очков в 4 матчах.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.