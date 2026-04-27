«Бостон» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» проиграл «Баффало» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 1:6.
У хозяев заброшенной шайбой отметился Шон Курали, у гостей забили Байрам Боуэн, Пэйтон Кребс, Бек Маленстин, Алекс Так, Зак Бенсон и Джошуа Доан.
В серии до четырех побед «Баффало» ведет со счетом 3−1. Пятый матч серии состоится 29 апреля.
«Баффало» попал в плей-офф как чемпион Атлантического дивизиона, «Бостон» занял четвертое место в этом же дивизионе и получил путевку в турнир через уайлд-кард.
