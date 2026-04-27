Задоров заплатит штраф и не будет отстранен за удар игрока «Баффало»

Россиян атаковал своего оппонента в четвертой игре серии плей-офф против «Сейбрз». «Брюинз» уступил в той встрече со счетом 1:6 и проигрывают 1−3 в серии.
Пятая игра между командами пройдет в ночь на 29 апреля по московскому времени.
В регулярном чемпионате-2025/26 Задоров заработал 152 минуты штрафа, побив личный рекорд по этому показателю.
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
26.04.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Линди Рафф
Вратари
Джереми Суэймен
(00:00-46:41)
Алекс Лайон
Йоонас Корписало
(c 46:41)
1-й период
04:17
Пэйтон Кребс
(Алекс Так)
05:08
Командный штраф
07:10
Джош Доан
(Райан Маклеод, Боуэн Байрам)
09:15
Зак Бенсон
(Джош Доан)
14:24
Боуэн Байрам
(Джек Куинн, Оуэн Пауэр)
2-й период
20:46
Никита Задоров
35:59
Джордан Гринуэй
3-й период
45:08
Бек Маленстин
(Джордан Гринуэй, Тайсон Козак)
46:32
Алекс Так
(Тэйдж Томпсон, Пэйтон Кребс)
54:36
Хампус Линдхольм
54:36
Зак Бенсон
56:43
Никита Задоров
56:43
Зак Бенсон
59:20
Шон Керали
Статистика
Бостон
Баффало
Штрафное время
16
9
Игра в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
0
