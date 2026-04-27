Один из лучших снайперов сезона КХЛ подписал контракт с клубом НХЛ

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.
Контракт Пинчука с клубом рассчитан на один год.
Как сообщает источник «Матч ТВ», хоккеистом также был заинтересован «Лос-Анджелес Кингз», за который выступает российский форвард Артемий Панарин, однако Пинчук выбрал «Нэшвилл», так как «они больше всего понравились, там он гарантированно будет играть». По данным издания, сумма его контракта — $922,5 тыс. и $102,5 тыс. в качестве подписного бонуса. Плюс бонусы категории А на $1 млн.
24-летний Пинчук объявил об уходе из минского «Динамо», за который играл с 2020 года, сегодня на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Здесь я вырос как игрок и как человек, и это время останется со мной навсегда», — написал он. Его контракт в Континентальной хоккейной лиге заканчивается 1 июня.
В текущем сезоне в регулярном чемпионате Пинчук забросил 31 шайбу и занял третье место в списке лучших снайперов «регулярки». Он также занял шестое место по количеству набранных очков — 66. В плей-офф на его счету две шайбы и пять результативных передач.