В «Оттаве» опровергли слухи об уходе капитана команды Ткачака

Генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стайос прокомментировал слухи об уходе капитана команды, нападающего Брэди Ткачака.
"Это ерунда, вот и все. Я этого не читаю. Я не обращаю на это внимания. Мы знаем, что у нас есть внутри. У нас отличная коммуникация с игроками, поэтому мы действительно не обращаем на это внимания. Эти слухи возникают очень часто. Мы ничего не обсуждали и не думали о том, что такой разговор должен состояться.
Думаю, ему пришлось многое пережить. Думаю, мы должны посмотреть на это в перспективе. Он начал сезон, получил травму, затем отправился на Олимпиаду, выиграл золотую медаль. В уплотненном графике регулярного чемпионата было много всего в этом году. На нем было много ответственности, и он продолжал играть. Брэди продолжает расти и развиваться как на льду, так и вне его", — цитирует Стайоса сайт НХЛ.
26-летний канадский форвард, подписавший семилетний контракт на 57,5 миллиона долларов США с «Сенаторз» 17 октября 2021 года, в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2025/26 набрал 59 (22+37) очков в 60 матчах, в 4 матчах Кубка Стэнли он остался без очков.
Ткачак играет за «Оттаву» с 2018 года.
