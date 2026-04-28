Кросби набрал 2+ очка в шести играх на вылет из Кубка Стэнли

Также Кросби играет свой 33-й матч в плей-офф НХЛ с 2+ передачами. Он обошел Никиту Кучерова, Дага Гилмора и Рэя Бурка и занял четвертое место в истории НХЛ по этому показателю. Больше только у Коннора Макдэвида (34), Марка Мессье (40) и Уэйна Гретцки (72).