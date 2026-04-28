Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
2
:
Вегас
3
Все коэффициенты
П1
28.00
X
11.00
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.11
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
29.04
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.34
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
29.04
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Кросби набрал 2+ очка в шести играх на вылет из Кубка Стэнли

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби выполнил две результативные передачи в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 38-летний канадец оформил свой шестой матч за карьеру с несколькими очками в играх на вылет. Только три действующих игрока имеют больше: Патрик Кейн (7), Коннор Макдэвид (7) и Брэд Маршан (8).

Также Кросби играет свой 33-й матч в плей-офф НХЛ с 2+ передачами. Он обошел Никиту Кучерова, Дага Гилмора и Рэя Бурка и занял четвертое место в истории НХЛ по этому показателю. Больше только у Коннора Макдэвида (34), Марка Мессье (40) и Уэйна Гретцки (72).

В серии до четырех побед «Филадельфия» ведет со счетом 3−1.

Кросби в плей-офф НХЛ в 185 матчах набрал 206 (72+134) очков.

28 апр 02:00 Питтсбург — Филадельфия 0:0.

