Кросби набрал 2+ очка в шести играх на вылет из Кубка Стэнли

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби выполнил две результативные передачи в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 38-летний канадец оформил свой шестой матч за карьеру с несколькими очками в играх на вылет. Только три действующих игрока имеют больше: Патрик Кейн (7), Коннор Макдэвид (7) и Брэд Маршан (8).
Также Кросби играет свой 33-й матч в плей-офф НХЛ с 2+ передачами. Он обошел Никиту Кучерова, Дага Гилмора и Рэя Бурка и занял четвертое место в истории НХЛ по этому показателю. Больше только у Коннора Макдэвида (34), Марка Мессье (40) и Уэйна Гретцки (72).
В серии до четырех побед «Филадельфия» ведет со счетом 3−1.
Кросби в плей-офф НХЛ в 185 матчах набрал 206 (72+134) очков.
28 апр 02:00 Питтсбург — Филадельфия 0:0.
