«Юта» забила «Вегасу» два гола за 29 секунд, Сергачев сделал результативный пас

Хоккеисты «Юты» забросили две шайбы в ворота «Вегаса» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли. Они сделали это за 29 секунд.
Во втором периоде на отметке 08:04 отличился американский нападающий Ник Шмальц, на 08:33 — его соотечественник, защитник Иэн Коул. Российский защитник Михаил Сергачев ассистировал Шмальцу.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Маммот» могут стать первой командой в этом розыгрыше Кубка Стэнли, которой удастся одержать победу, отыгравшись с отставания в три гола. В регулярном сезоне у них было два таких камбэка — это лучший показатель наряду с пятью другими командами.
В серии до четырех побед ведет «Юта» (2−1).
