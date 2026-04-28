Малкин вступил в потасовку с двумя игроками «Филадельфии» и бросил шайбу на ее скамейку

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вступил в потасовку с двумя игроками «Филадельфии» в первом периоде пятого матча первого раунда Кубка Стэнли (3:2).
Оппонентами 39-летнего россиянина стали канадцы — защитник Трэвис Санхейм и нападающий Трэвис Конекны. В результате Малкин оказался на льду. Конекны и россиянин получили по две минуты штрафа за грубость.
В другом эпизоде встречи Малкин во время паузы бросил шайбу на скамейку запасных «Филадельфии», чем разозлил главного тренера гостей Рика Токкета.
В Кубке Стэнли-2026 Малкин в 5 матчах набрал 3 (2+1) очка.
