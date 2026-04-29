Источник: Мичков пропустил матч с «Питтсбургом» по решению тренера

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков пропустил пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3) из-за запрета от главного тренера Рика Токкета, сообщил в соцсети X инсайдер Давид Паньотта. 21-летний россиянин не попал в заявку команды на игру.
«Несмотря на весь шум вокруг Мичкова, похоже, единственный потенциальный конфликт между ним и тренером заключался в том, что он не хотел участвовать в разминке прошлым вечером», — написал Паньотта.
В Кубке Стэнли-2026 Мичков не набрал ни одного очка в 4 матчах.
Счет в серии 3−2 в пользу «Флайерз». Шестой матч пройдет в четверг, 30 апреля, и начнется в 02:30 по московскому времени.