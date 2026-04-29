Кучеров, Селебрини и Макдэвид претендуют на «Тед Линдсей Эворд»

Объявлена тройка финалистов на «Тед Линдсей Эворд», наградау, вручаемую самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов ассоциации игроков НХЛ.
На награду претендуют Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
По итогам сезона НХЛ-2024/25 обладателем награды стал Кучеров. Также он выигрывал «Тед Линдсей Эворд» в 2019 году.
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.